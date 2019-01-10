» "السكة الحديد": انتظروا مفاجأة سارة الشهر المقبل

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أعلن المهندس سامى عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة ستتسلم 30 عربة سكة حديد مطورة بداية من شهر فبراير المقبل من العام الجاري، من وزارة الإنتاج الحربى لتعمل على خطوط الهيئة المختلفة.

وأضاف "عبد التواب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية "أون أي"، أنه لن يكون هناك طوابير أو سوق سوداء فى تذاكر القطارات بفضل المنظومة المتطورة التى تعمل عليها الهيئة الآن.

وتابع نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أنه سيتم التوسع فى نقل بضائع البريد عبر القطارات خلال الفترة المقبلة.

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