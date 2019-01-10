» بلاغ يتهم وزير الآثار بإهدار المال العام

10 يناير 2019 - 11:18 ص

تقدم مجدي صادق، عضو غرفة الشركات بالغرفة السياحية، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد وزير الآثار ومسئولين بالمجلس العالي للآثار يتهمهم بإهدار المال العام.

وذكر صادق في بلاغه الذي حمل رقم 370 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه تقدم بطلب للمشكو في حقهم بوزارة الآثار لتمكينه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سياحية، لتشغيل "طفطف" لنقل الزائرين إلى منطقة هضبة الأهرام، وطلب آخر لتشغيل خدمة النظام السمعي بين المرشد السياحي، والمجموعات السياحية، حيث إن شركته متخصصة فى هذا المجال منذ زمن ومتعاقدة مع وزارة الآثار فى هذا المجال.

أكد فى بلاغه أنه تقدم بشكوى للمشكو فى حقهم بأنه على أتم استعداد بأن أقلل من ربحي وأزيد علي العرض المقدم من شركة أوراسكوم نسبة 10%، إلا أن المشكو فى حقهم أصروا علي موقفهم بإعطاء منطقة الأهرامات بأكملها لشركة أوراسكوم، وهذا الفعل يشكل جناية الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116مكرر من قانون العقوبات.

وأشار البلاغ إلى أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 89لسنة 1989بشأن المناقصات والمزايدات طرح هذه الأمور بالأمر المباشر، حتي وإذا كان يجوز طرحها بالأمر المباشر، لأن العرض المقدم من شركته أفضل من شركة أوراسكوم الأمر الذي يشكل النموذج لجريمة المؤثمة، وقد اشتركوا جميعًا فى تربيح الغير والإضرار بالمال العام.

وأضاف البلاغ أنهم أخرجوا أندر 166 قطعة آثار خاصة بالملك الذهبي توت عنخ أمون باتفاقهم مع شخص لا يمت لأي جهة علمية أو رسمية أمريكية بصلة وهو يهودي وفرد عادي وليس معهدا دوليا أو متحفا عالميا لكي يتعاقد علي خروج أندر آثار مصر، لشخص يهودي يدعي جون نورمان، وخفض التأمين الخاص علي هذه القطع الأثرية بما يقارب 300مليون دولار.

وطالب فى بلاغه المقدم لمكتب النائب العام باتخاذ اللازم بالتحقيق في تلك الوقائع حرصًا علي المال العام.