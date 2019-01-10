اليوم.. الحكم على المتهمين بـ"أحداث البدرشين الثانية"

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تصدر اليوم الخميس، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الحكم بإعادة محاكمة متهم في لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014 والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث البدرشين الثانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.

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