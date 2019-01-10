» "أوبر الأمريكية" تنعش الخزائن المصرية بـ 100 مليون دولار

10 يناير 2019 - 11:10 ص

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إنها تتطلع لتوسيع نشاط شركة أوبر الأمريكية فى مصر، وأكدت فى لقائها مع تونى ويست النائب الأول لرئيس شركة أوبر إنها تأمل أن تكون الاتفاقية القادمة ضمن خطة الشركة لضخ استثمارات بمبلغ 100 مليون دولار بمصر.

ونوهت نصر في بيان لها إلى دعم الوزارة جميع الشركات المستثمرة فى مصر لتوسيع نشاطها، مشيرة إلى خطة الدولة فى زيادة الاستثمارات التى توفر فرص عمل وتقدم خدمة جيدة بسعر مناسب للمواطنين، مشيدة بدور أوبر فى تحول العاملين بالقطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتدريبهم على أفضل معايير الجودة، لتوفير خدمة آمنة للمواطنين وإيراد ضريبى للدولة.

ومن جانبه أشار ويست إلى حرص أوبر على توسيع نشاطها فى مصر، حيث افتتحت خلال العامين الماضيين مركز «أوبر» للخدمة المتميزة فى القاهرة، الذى يعد الأول فى منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 20 مليون دولار، ما ساهم فى توفير 600 فرصة عمل خلال 2017، وتدريب العاملين فى المركز على مختلف المهارات لتطوير أدائهم، ثم قيام الشركة باختيار القاهرة لتكون أول مدينة على مستوى العالم يتم إطلاق خدمتها الجديدة «أوبر باص» فى 2018.