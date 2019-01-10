» صلاح يحصد جائزة جديدة فى "الريدز"

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القطارات

هيئة السكة الحديد

اشرف رسلان

حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي جائزة "هدف الشهر" في ديسمبر، عن هدفه في شباك بورنموث.

وتعد هذه الجائزة الثالثة التى يتوج بها محمد صلاح خلال 3 أيام، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقى 2018، فى حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الذى أقيم فى العاصمة السنغالية "داكار"، قبل أن يتوج بجائزة الرياضى العربى المتميز فى مدينة "دبى" الإماراتية.

وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة "هدف الشهر"، التى تمنح لصاحب الهدف الأجمل فى النادى عن شهر ديسمبر الماضى.

وتم اختيار 3 أهداف للنجم المصرى محمد صلاح ضمن قائمة الأهداف المرشحة للحصول على على جائزة "هدف الشهر"، والتى تمنح لصاحب الهدف الأجمل فى النادى عن شهر ديسمبر الماضى، بواقع "هدفين" فى شباك بورنموث بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، و"هدف" فى شباك نابولى الإيطالى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

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