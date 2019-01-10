اليوم.. الحكم على قيادات الإخوان بأحداث مسجد الاستقامة

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تصدر اليوم الخميس، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بإعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان والبلتاجي وصفوت و5 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الاستقامة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قد قبلت الطعن المقدم من بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان وبإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم من جديد وقررت الاستئناف تحديد ه1ذة الدائرة لنظرها.

 

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