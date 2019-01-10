والد مصطفى عبيد يفجر مفاجأة عن العبوة الناسفة

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فجر اللواء عبيد محمود، والد الشهيد مصطفى عبيد، أول شهداء الشرطة في 2019، الذي استشهد أثناء تفكيك عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة أبو سيفين بمدينة نصر، مفاجأة مدوية عن العبوة الناسفة التي راح ضحيتها نجله.

وقال محمود، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،  إن العبوة كانت كبيرة ومتطورة وليست بدائية الصنع كما ذكرت وسائل الإعلام، ولأول مرة يتم استخدامها، لافتًا إلى أن الشهيد قام بتفكيك أجزاء كثيرة من العبوة ما جعل تأثيرها محدودًا، معقبًا: "لو أي حد كان مكانه كان هيحصل نفس اللي حصل".

وأضاف أن الجُبن لم يكن واردًا في قاموس حياته، لافتًا إلى أنه خبير في مجال تفكيك المفرقعات منذ سنوات طويلة، وحصل على دورة في كندا على الأدوات والمفرقعات الحديثة، متابعًا: "كان يعشق عمله، وهو من اختار هذا المجال، وكنت أعرف خطورة المفرقعات بحكم عملي كضابط جيش وكنت دائم القلق عليه ولكنه تمسك بعمله".

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