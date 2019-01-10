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"رسلان" يطالب بانتظام مواعيد القطارات

الحياة السياسية

هيئة السكة الحديد
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حنان حمدتو

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القطارات

هيئة السكة الحديد

اشرف رسلان

عقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد بالأمس اجتماعًا مع مديري المناطق على مستوى الجمهورية بحضور نواب رئيس الهيئة ورؤساء الإدارات المركزية لمتابعة انتظام حركة مسير القطارات والصيانة الدورية للوحدات المتحركة وكذلك تقدم الأعمال بمشروعات التطوير، التي تقوم بها الهيئة خلال هذه المرحلة التى تتضمن تطوير نظم الإشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للوحدات المتحركة والسكك والإشارات وعمل سيناريوهات على الواقع وإزالة أي معوقات تؤثر بالسلب على تقدم الأعمال فى تنفيذ المشروعات، في نطاق كل منطقة، بالإضافة إلى تكثيف المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة من طوائف التشغيل للتأكد من اتباع إجراءات السلامة المرتبطة بسلامة وأمان مسير القطارات.

وشدد على ضرورة مراجعة كل السكك والإشارات ونظم الاتصالات وأجهزة خلوات السكك بالبلوكات والأبراج الكهربائية التأكد من قيام مسئولي التشغيل القيام بواجبهم الوظيفي والتوعية الشاملة للعاملين بالبلوكات والمزلقانات والمحطات وأقسام الحركة المختلفة والتأكد من مدى مطابقة أصول البنية الأساسية وذلك حرصًا من الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.

كما وجه رئيس الهيئة، مديري المناطق، بضرورة متابعة انتظام حركة مسير القطارات وسلامة مسيرها داخل حدود منطقته والإشراف على جميع العاملين بالمنطقة من كل قطاعات الهيئة ومتابعة قرارات الإزالة والتعديات على أملاك الهيئة بالإضافة إلى تقييم المستويات الإشرافية بالقطاعات داخل المنطقة، وفي حالة وجود أي تقصير بالأداء تتم محاسبتهم.

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