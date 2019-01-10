قراران جمهوريان لـ"السيسي" تعرف عليهما

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القرار رقم 151 لسنة 2018 الذي ينص بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية والموقعة بتاريخ 30 يناير 2018.

تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس.

وتسعى المؤسسة لتوفير سقف ائتماني فى حدود 3 مليارات دولار أمريكى خلال مدة سريان هذه الاتفاقية. وتظل هذه الاتفاقية الإطارية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ. ويجوز تجديدها لخمس سنوات أخرى بنفس الشروط والأحكام، وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار فى جلسته المنعقدة فى 23 يونيو 2018.

كما نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2018 بالموافقة على إلغاء القرار الجمهورى رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لأجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن توكيل حكومة جمهورية مصر العربية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها فى مشروع إنشاء المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 يناير 2013.

وكان مجلس النواب وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 25 يوليو 2018.

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