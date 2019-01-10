شاهد.. إعلامى يهاجم وزير الصحة لقوله: "بقدرة ربى"

10 يناير 2019 - 10:37 ص

أبدى الإعلامي التونسي محمد بوغلاب، استياءً، معربًا عن غضبه الشديد من تصريحات عبد الرؤوف الشريف وزير الصحة في تونس.

وكان وزير الصحة قد رد في مجلس النواب حول توفير الأدوية، قائلاً: "بقدرة ربي" أي "إن شاء الله".

وأضاف بوغلاب: "لماذا يستعمل وزير الصحة معاجم دينية، عمرك سمعت وزير في دولة مدنية يحكي على قدرة ربي، هل سنحاسبه في المستقبل على تعهداته أم سنحاسب قدرة ربي".

وكان وزير الصحة التونسي قد أقر في مداخلته خلال جلسة مساءلة بمجلس نواب الشعب الإثنين الماضي، بتواصل نقص الأدوية بالمستشفيات العمومية، قائلاً: "هناك تحسن ملحوظ في ملف الأدوية وأخذت على عاتقي هذا الإشكال".

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