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بروتوكول تعاون بين الأزهر وأوزبكستان

الحياة السياسية

الازهر واوزبكستان
الازهر واوزبكستان

وكالات- حنان حمدتو

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شهد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور رستم قاسموف مستشار رئيس أوزبكستان، توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر وأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية لتعزيز أوجه التعاون العلمي والثقافي بين الجانبين وزيادة عدد المنح الدراسية للطلاب للدراسة في الأزهر.

وقال الدكتور الطيب خلال حضوره توقيع البروتوكول إنه يؤمن بأن التعليم هو أساس نهضة الأمم وتقدمها لأنه العامل الأساسي لبناء إنسان قادر علميًا وفكريًا على المشاركة في بناء المجتمع وصنع نهضته موضحًا أن التراث العلمي الإسلامي الذي تقوم عليه مناهج الأزهر قدم للعالم أعظم حضارة عرفتها البشرية قامت على العلم وحرية الرأي وقبول الاختلاف.

وأضاف أن هذا التعاون الذي تم التوقيع عليه نابع من حرص الأزهر على توطيد التعاون مع المؤسسات الإسلامية في أوزبكستان لافتا إلى أن أوزبكستان تعد أحد معالم الحضارة الإسلامية حيث أنجبت العديد من الأئمة والعلماء الذين أسهموا بدور كبير في حفظ التراث الإسلامي.

ومن جانبه، أعرب مستشار رئيس أوزبكستان والدكتور رستم قاسموف عن تقدير بلاده الكبير للأزهر الشريف وجهود الإمام الأكبر في نشر المنهج الوسطي مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من جهود الأزهر العلمية والدعوية لخدمة مسلمي أوزبكستان ونشر صحيح الإسلام.

وكان الشيخ صالح عباس القائم بأعمال وكيل الأزهر والشيخ عثمان خان عليموف مفتي أوزبكستان قد قاما بتوقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف وأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية بهدف تعزيز أوجه التعاون العلمي والثقافي بين الجانبين والاستفادة من خبرات الأزهر الشريف في مجال تدريب الأئمة والوعاظ وزيادة عدد المنح الدراسية للطلاب للدراسة في الأزهر.

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