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عرفات: حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا تجاوز58 ألف فى المكيفة

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حجز تذاكر قطارات الكترونى
ارشيفية

وكالات- حنان حمدتو

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وزارة النقل

القطارات

هشان عرفات

قال هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات إن نسبة حجز التذاكر إلكترونيًّا من خلال الهواتف الذكية تجاوزت 58 ألف تذكرة في القطارات المكيفة.

وأضاف عرفات خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "TeN "، مساء أمس أن النسبة الكبرى من الحجوزات كانت في الصعيد، لأنها أكثر المناطق اعتمادًا على السكك الحديدية، ولأجل خدمتهم تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات على استخدام مكاتب البريد في حجز التذاكر.

ووقعت وزارة النقل على اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات في إطار خطة الدولة للشمول المالي، لنشر أكشاك لتقديم الخدمات البريدية في محطات السكك الحديدية الرئيسية، بجانب إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلال هيئة البريد المصري.

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