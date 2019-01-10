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اتهامات لـ«هواوى» بإدارة شركات مشبوهة في إيران وسوريا

مال وأعمال

اتهامات لـ «هواوي» بإدراة شركات مشبوهة في إيران وسوريا
اتهامات لـ «هواوي» بإدراة شركات مشبوهة في إيران وسوريا

عبد القادر وحيد- متابعات

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اتهامات أمريكية عديدة تلاحق شركة "هواوي" الصينية حول تحكمها بشركتين "مشبوهتين" تعملان علي الأراضي السورية والإيرانية.

ونشرت وكالة رويترز، وثائق تشير إلى أن كبيرة المسئولين الماليين السابقة في "هواوي" مينغ وانتشو خدعت بنوكًا دولية في ما يتعلق بمعاملات مالية للشركتين المشار إليهما.

وأضافت الوكالة أن "هواوي" كانت تتحكم في الشركتين، بزعم أنهما مستقلتان عن الشركة الصينية، وأن إحدى الشركتين هي "سكايكوم تك"، ومقرها هونج كونج، حيث عين أحد كبار المسئولين في هواوي رئيسا لفرعها في إيران.

وأفادت الوثائق أن أفرادًا صينيين يحوزون حقوق التوقيع لحسابات بنكية تابعة لـ "هواوي" و"سكايكوم" في إيران.

ونقلت "رويترز" على لسان محامٍ شرق أوسطي قوله إن "هواوي" نفذت عمليات تجارية في سوريا عبر شركة "كانيوكولا"، التي اعتبرتها الوكالة شركة وهمية.

يذكر أن  تقرير سابق لـ"رويترز" كان قد  ذكر عام 2013 أن "سكايكوم" حاولت بيع أجهزة إلكترونية تنتجها "هوليوت باكارد"، والتى تشملها العقوبات المفروضة على إيران، لشركة الاتصالات المحمولة الحكومية الإيرانية،لافتا إلى أن مينغ كانت تشغل منصبًا في مجلس إدارة "سكايكوم”"بين عامي 2008 و2009.

وكانت السلطات الكندية مينج، قد أوقفت ابنة مؤسس "هواوي"، في مطلع ديسمبر الماضي بطلب من واشنطن التي تشتبه في تورطها بالاحتيال للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وأفرج عنها مقابل كفالة بانتظار تسليمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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