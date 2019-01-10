» 3 قتلى فى "أحداث شغب" في أم درمان

10 يناير 2019 - 10:00 ص

كشفت وكالة السودان للأنباء عن أن 3 أشخاص قتلوا خلال "أحداث شغب" في مدينة أم درمان، وذلك بعد ساعات على خطاب للرئيس السوداني، عمر البشير، اتهم فيه جهات خارجية بالتآمر على بلاده التي تشهد أزمة اقتصادية.





وقالت الوكالة: "شهدت مدينة أم درمان أحداث شغب وتجمعات غير مشروعة متفرقة تعاملت معها الشرطة والأجهزة الأمنية بموجب القانون وتم تفريقها بإستخدام الغاز المسيل للدموع".





ونقلت عن الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، اللواء هاشم على عبد الرحيم، قوله إن الشرطة "تلقت لاحقا بلاغات عن بعض الإصابات، وثلاث حالات وفاة جار التحري في شأنها تحت إشراف النيابة".





وتسببت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان في اندلاع احتجاجات واسعة، انطلقت في 19 من الشهر الماضي في مدينة عطبرة شمالي البلاد، مطالبة بضرورة الإصلاح.





وامتدت، بعدها، الاحتجاجات إلى مدن سودانية عدة من بينها العاصمة الخرطوم، حيث وقعت صدامات بين قوات الأمن ومحتجين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، هذا وأعلنت السلطات السودانية، في وقت سابق، توقيف 816 شخصًا خلال 381 تظاهرة حصلت في مدن السودان.





وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد قال خلال تظاهرة مؤيدة له في الخرطوم، الأربعاء، إن هناك جهات تتآمر على بلاده وتسعى لتركيع وإذلال السودان.





وشدد البشير، أمام تجمع دعت إليه منسقية أحزاب الحوار الوطني، على أنه لا بديل عن الحوار الوطني والرجوع للانتخابات، لافتا إلى أن هناك من "لديهم أجندات خارجية".



