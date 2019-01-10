» حقيقة إلغاء كأس مصر

10 يناير 2019 - 09:59 ص

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات: "لا يوجد مقترح فى الوقت الحالي بإلغاء مسابقة كأس مصر، ومن الوارد استكمالها بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية خلال شهر يوليو المقبل".

وأضاف "حسين" فى تصريحات له: «الفرق المشاركة فى بطولات أفريقيا تحسم موعد نهاية كأس مصر، وإذا ما نجح الأهلي والزمالك والإسماعيلى، فى مواصلة مشوارها ببطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فسيتم استكمال بطولة كأس مصر بعد انتهاء منافسات بطولة أمم أفريقيا، أما إذا خرج أحد هذه الفرق أو جميعها، فإنه يمكن إنهاء كأس مصر قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا».