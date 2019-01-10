بالفيديو.. تعطل طائرة محمد صلاح.. تعرف على السبب

10 يناير 2019 - 09:53 ص

دخل طفل يدعى محمد أمجد يبلغ من العمر 8 سنوات، في نوبة بكاء بعد تتويج النجم محمد صلاح لاعب منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دورتها العاشرة.

وبدأت الواقعة بعد تتويج "صلاح" بالجائزة وحاول الطفل اللحاق بصلاح قبل استقلاله طائرته الخاصة متجهًا إلى لندن، وذلك بعد الاستعدادات التي اتخذها لمقابلته حيث ارتدى تيشيرت يحمل صورة النجم المصري.

وكشف الصحفي ربيع هنيدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حيث نشر مقطع فيديو للقاء "صلاح" بالطفل، وقال في تغريدة على الفيديو: "لا شك أن اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي إنسان رائع، فبعد نيله اليوم في دبي جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دورتها العاشرة، وبعد خروجه من الباب الخلفي في القاعة التي أقيم بها الحفل وتوجهه مسرعًا إلى مطار المجلس كي يستقل طائرة خاصة تعيده إلى لندن ومعه خمسة من المرافقين من ناديه وإدارة أعماله، تصادف وجود طفل بانتظاره اسمه محمد أمجد 8 سنوات برفقة جده الصديق محمد الشامي".

وتابع موضحًا أن الطفل لم يتمكن من اللحاق بصلاح لالتقاط صورة تذكارية معه فانهار الطفل باكيًا ودفع من مصروفه 50 درهمًا لطبع صورة صلاح على قميصه، وعندما علم أحد المسئولين سبب بكاء الطفل أمر بتأمين وصول الطفل إلى محمد صلاح في المطار.

وأردف: تم إبلاغ "أبومكة" بالحادثة، الذي بإنسانيته هو الآخر.. آخر موعد إقلاع طائرته لحين أن وصل الطفل المطار، وتحقق حلمه بلقاء نجمه ولاعبه المفضل، وبعدها ودعنا محمد صلاح مسافرًا. وقد علمنا أن صلاح بين الحين والآخر يزور دبي وتكون مقر إقامته في أحد الفيلات المهداة له للإقامة في جزيرة النخلة كي لا يواجه عناء لحاق الأضواء والمعجبين به في الفنادق.

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