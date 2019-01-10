مقتل قيادات يمنية فى انفجار استهدف عرضا عسكريا

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اليمن

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القواعد العسكرية

وقع انفجار في معسكر العند بمحافظة لحج، أثناء عرض عسكري، وتبين من المعلومات الأولية مقتل قيادات يمنية عسكرية وإصابة رئيس هيئة الأركان العامة.

من جانبهم أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم جوي بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة العند في لحج.

وأسفر الاستهداف، الذي تعرضت له قيادات عسكرية بقاعدة العند، عن إصابة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن بحري عبد الله سالم على النخعي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الزنداني، ورئيس جهاز الاستخبارات محمد صالح طماح، والقائد العسكري البارز جواس.

وتعد قاعدة العند من أهم وأكبر القواعد العسكرية باليمن وتقع في منطقة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد.

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