» طقس اليوم بارد والصغرى تسجل 7 درجات

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات برودة الجو على كل أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 10 يناير.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً.

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فسيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 07 18

شبين الكوم 07 17

طنطا 07 17

دمنهور 08 16

الإسكندرية 09 16

بلطيم 09 16

مطروح 06 16

السلوم 04 17

سيوة 03 17

بورسعيد 09 16

دمياط 09 16

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 06 19

السويس 07 18

العريش 07 17

رفح 07 16

رأس سدر 11 18

نخل 00 14

نويبع 05 19

طابا 07 17

كاترين 03 - 15

الطور 10 19

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 10 21

مرسى علم 11 21

الفيوم 06 18

بنى سويف 06 18

المنيا 05 18

أسيوط 05 18

سوهاج 06 19

قنا 06 19

الأقصر 06 20

أسوان 07 21

أبوسمبل 07 22

الوادى الجديد 07 20

شلاتين 12 24

أبو رماد 13 23

رأس حدربة 13 21

حلايب 14 22


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