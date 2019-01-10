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هجوم كويتي على "سما المصرى" بسبب هذا الفيديو

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سما المصري
سما المصري

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الكويت

سما المصري

فستان

هيا الشعيبي

أبراج الكويت

شنت الإعلامية الكويتية هيا الشعيبي، هجومًا حادًا على الفنانة سما المصري بسبب صورة لها أمام أبراج الكويت، وقامت المصري بنشر مقطع فيديو لها من أمام الأبراج وهى تقف بشكل غير لائق ومثير للشعب الكويتي.

وقالت الشعيبي، في فيديو عبر صفحتها بتطبيق "سناب شات": "أي واحدة مصورة عند أبراج الكويت اللي هي معلم من معالمنا، هي كلمة تنجالك ياللي ما أدري اسمك إحنا أهل الكويت وأبراجنا تاج على رأسك وما تصورين بهالطريقة اللي فيها استهزاء".

وشددت النجمة الكويتية على أن سما المصري لا ترضى على وطنها ولا معالم بلادها أن يتم تصوير فيديو أمامها بهذا الشكل مطالبة إياها باحترام نفسها والبلاد التي تقوم بالتصوير فيها.

وأضافت الشعيبي أن فستان المصري وشكلها وطريقة سيرها أمام الأبراج، لا تصح أبدًا وسيئة، موضحة أن "الكويتيين عندما يسافرون إلى مصر يحترمون أهلها وآثارها ولا يقومون بمثل هذه الأفعال"، مؤكدة على أنها لا تنتظر أي اعتذار من سما المصري على ما فعلته، لكنها تريد فقط أن تبرد قلبها لأن الفيديو ضايقها بشدة.

وكانت المصري قد تعرضت لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه، وهي تقف بفستان ضيق يظهر مفاتنها أمام أبراج الكويت، خلال تواجدها هناك لتصوير حلقة تلفزيونية مع الإعلامية الكويتية مي العيدان.

شاهد..



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