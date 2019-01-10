البنوك الأعلى سعراً للدولار

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 10يناير.

وسجلت العملة الأمريكية، أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع، في البنك الأهلي الكويتي وبنك مصر إيران وبنك التعمير والإسكان على الترتيب، حيث جاء أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 17.90 جنيها، في حين قدم الأهلي المصري أقل سعر لبيع الدولار  17.88 جنيها.

وسجل  سعر الدولار ،  17.85 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. 

سجل الدولار   17.79  جنيها للشراء، 17.89 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري. 

وسجل سعر الدولار ، اليوم،  17.79 جنيها للشراء، 17.89 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.

واستقر الدولار ، اليوم، في بنك القاهرة، مسجلاً  17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع.

وسجل الدولار فى بنك الإسكندرية ، اليوم،  17.89 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع.

ارتفع الدولار، اليوم،  17.86 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك العربي الأفريقي.

بينما ارتفع الدولار، اليوم، في البنك الأهلي الكويتي، مسجلاً   17.90 جنيها للشراء، 17.98 جنيها للبيع.

كما استقر الدولار، اليوم،  17.89  جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.

وفي بنك كريدي أجريكول، مسجلا  17.89 جنيها للشراء، 17.99 جنيها للبيع.

البيع                  الشراء

 17.86         17.96 البنك العربي الأفريقي

 17.79         17.89 بنك مصر

17.86          17.96 بنك الإسكندرية

 17.88         17.78 البنك الأهلي المصري

 17.96         17.86 بنك القاهرة

 17.96         17.86 البنك التجاري الدولي CIB

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، بدأ في الانخفاض، خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض سعر الدولار في البنوك، وقلة الطلب عليه.

وأعلن البنك المركزي أن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق، ارتفعت إلى أكثر من 58 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه.

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، ليخضع لقواعد العرض والطلب.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وجاءت أسعار الدولار اليوم في البنوك المحلية والأجنبية كما يلي:-

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.


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