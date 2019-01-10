نجم الأهلي يفاجيء "الخطيب": أرغب في الرحيل حالًا

10 يناير 2019 - 08:58 ص

كشف الصحفي الرياضي أبو المعاطي زكي عن قيام جناح الأهلي مؤمن زكريا بإبلاغ محمود الخطيب - رئيس النادي - برغبته الرسمية في الرحيل.



وقال "زكي" خلال برنامجه "نجم الجماهير" : "كابتن محمود الخطيب كان يشاهد مباراة الأهلي وشبين الكوم التي خاضها الأهلي بعد مباراة الداخلية ، وفوجيء بمؤمن زكريا يقول له (من فضلك يا كابتن أنا مصيري ايه؟ .. طلبتوا مني أجدد للفريق وجددت رغم إن تم تشويهي إعلاميا بحجة إني رافض التجديد ودا محصلش .. فأنتوا عايزيني ولا لا) .. فرد الخطيب قائلا (أيوة عايزنيك لكن القرار للمدير الفني".



وأضاف: "اليوم حدثت ثورة غضب جديدة لمؤمن زكريا لأن مستر مارتن لاسارتي طلب استدعاء 3 لاعبين لمعسكر الفريق استعدادًا لمباراة فيتا كلوب ولم يكن هو من ضمنهم ".



واستدرك: "هو يشعر بالظلم وإن لم تنضبط الأمور سيطلب هو الرحيل خلال يناير الحالي ، مؤمن لديه يقين تام أن كابتن محمد يوسف ذكره بسوء لدى باتريس كارتيرون ويخاف أن تتكرر الأمور مع لاسارتي".



