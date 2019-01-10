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لمس ظهرها بيده .. "نيكول كيدمان" تحرج ممثلًا مصريا

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رامي مالك
رامي مالك

أحمد عادل شعبان

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نيكول كيدمان

رامي مالك

تسببت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان في موقف بالغ الإحراج للفنان المصري الأمريكي رامي مالك في حفل "جولدن جلوب".

وأعلنت الممثلة الاسترالية نيكول كيدمان تتويج فيلم Bohemian Rhapsody
بجائزة أفضل فيلم درامي وفور صعود فريق العمل على المسرح بصحبة فرقة Queen سرعان ما انضم إليهم رامي مالك على المسرح.

وشوهد "مالك" يمد يده لـ"نيكول كيدمان" لكي يسلم عليها لكنها لم تراه .

وبعدها حاول "مالك" لمس ظهر "نيكول كيدمان" لكي تلتفت له لكن الأمر لم يكن أفضل حيث مرت "نيكول كيدمان" للأمام دون أن تنظر خلفها لرامي مالك.

واقتنص رامي مالك جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل عن فيلمه Bohemian Rhapsody.

وسخر مالك في لقاء تلفزيوني من الموقف ، قائلًا: "هذا الموقف سيظل يلاحقني فترة طويلة .. أعرف نيكول كيدمان منذ مدة وظننت أنه يمكن السلام عليها لكن واضح أن الأمر لم يكن بهذه البساطة".

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