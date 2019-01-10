» "خيانة" وراء وقف برنامج مقالب "هاني رمزي"

10 يناير 2019 - 07:39 ص

كشف الفنان هاني رمزي أسباب عدم ظهوره في برامج مقالب في رمضان من العام الماضي ، مؤكدًا أن "خيانة" أوقفت البرنامج.



وقال "رمزي" في مداخلة مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "النهار" : "قمت بتصوير حلقتين في فرنسا ، لكن من خلال تصويري مع الضيفين شعرت بأن هناك شيء غير طبيعي وكأنهما يعرفان الأمر".



وأضاف: "أوقفنا التصوير رغم إنفاق مبالغ كبرى وفوجئنا بحدوث خيانة كبرى عن طريق قيام أحد الأشخاص بتسريب الفكرة واتخذنا قرارا بعدم بث البرنامج".



