» "خيانة" وراء وقف برنامج مقالب "هاني رمزي"

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هاني رمزي
هاني رمزي

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عمرو الليثي

كشف الفنان هاني رمزي أسباب عدم ظهوره في برامج مقالب في رمضان من العام الماضي ، مؤكدًا أن "خيانة" أوقفت البرنامج.

وقال "رمزي" في مداخلة مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "النهار" : "قمت بتصوير حلقتين في فرنسا ، لكن من خلال تصويري مع الضيفين شعرت بأن هناك شيء غير طبيعي وكأنهما يعرفان الأمر".

وأضاف: "أوقفنا التصوير رغم إنفاق مبالغ كبرى وفوجئنا بحدوث خيانة كبرى عن طريق قيام أحد الأشخاص بتسريب الفكرة واتخذنا قرارا بعدم بث البرنامج".

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