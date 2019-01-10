» "خيانة" وراء وقف برنامج مقالب "هاني رمزي"

أحمد عادل شعبان
كشف الفنان هاني رمزي أسباب عدم ظهوره في برامج مقالب في رمضان من العام الماضي ، مؤكدًا أن "خيانة" أوقفت البرنامج.
وقال "رمزي" في مداخلة مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "النهار" : "قمت بتصوير حلقتين في فرنسا ، لكن من خلال تصويري مع الضيفين شعرت بأن هناك شيء غير طبيعي وكأنهما يعرفان الأمر".
وأضاف: "أوقفنا التصوير رغم إنفاق مبالغ كبرى وفوجئنا بحدوث خيانة كبرى عن طريق قيام أحد الأشخاص بتسريب الفكرة واتخذنا قرارا بعدم بث البرنامج".
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