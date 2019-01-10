مفاجأة .. أبو تريكة رفض التصويت لنجم الأهلي بجانب "صلاح"

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صلاح

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الأسماء التي صوت لها كل المصريين حيث اجتمعوا كلهم على التصويت لنجمنا محمد صلاح ووضع اسمه في المركز الأول.

وصوت حازم إمام اعتباره عضو في اللجنة الفنية والتطوير، بالإضافة إلى محمد أبو تريكة كأحد الأساطير، والمدير الفني للنادي الأهلي، والمدير الفني وقائد منتخب مصر، وكان من المفترض أن يصوت المدير الفني للمصري لكنه لم يرسل بطاقة التصويت الخاصة به.

اختار كل فرد 5 لاعبين بالترتيب، وبحيث حصل اللاعبين على 5 نقاط وحتى نقطة واحدة بالترتيب، وجاء اختيارهم كما يلي:

- حازم إمام

1- محمد صلاح

2- وليد سليمان

3- أليكس أيوبي

4- ساديو مانى.

5- أوباميانج.

- محمد أبو تريكة

1- محمد صلاح

2- ساديو مانى

3- مهدي بنعيطة.

4- رياض محرز.

5- أوباميانج.

- المدير الفني للأهلي

1- محمد صلاح

2- وليد سليمان

3- ساديو مانى

4- رياض محرز

5- مهدي بنعطية

- المدير الفني للمنتخب

1- محمد صلاح.

2- وليد سليمان

3- أنيس البدري

4- ساديو مانى.

5- رياض محرز

- قائد المنتخب

1- محمد صلاح

2- ساديو مانى

3- أوباميانج

4- وليد سليمان

5- رياض محرز


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