  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:05 م
بحث متقدم
الشهيد مصطفي عبيد

زوجة شهيد مدينة نصر تروى تفاصيل أخر مكالمة بينهما

أدوية السرطان

المؤبد و500 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة

تريكة

مطالب بالعفو عن «أمير القلوب»

غادة عجمي

اتهامات برلمانية للأزهر بمدح قيادات «الإخوان»

وزيرة الهجرة

لهذا السبب.. إعداد قائمة بالمصريين في الخارج

الإفتاء

خبير لـ«الإفتاء»: مياه الصرف الصحي «غير صالحة»

عمر البشير

هل تخلت السعودية عن البشير؟

البرلمان

صراع برلماني حول «خصخصة الشركات الحكومية»

هيلاري كلينتون

كلينتون: خطاب سخيف لـ"ترامب"

الأرصاد

«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل إلى «-3» غدًا

زوجة شهيد مدينة نصر تروى تفاصيل أخر مكالمة بينهما

آخر الأخبار

الشهيد مصطفي عبيد
الشهيد مصطفي عبيد

أخبار متعلقة
#

زوجة الشهيد "مصطفى عبيد" تروى آخر كلمات دارت بينهما

#

محامٍ يقتل زوجته ويصيب حماته ويقطع شرايينه

#

حريق هائل بالنادي الأهلي

#

حبس سائق 4 أيام بعد طعنه زميله بأحد المواقف

روّت الدكتورة آيات عبد الفتاح، زوجة الشهيد مصطفى عبيد، الذي استشهد أثناء تفكيك عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة أبو سيفين بمدينة نصر، اللحظات الأخيرة في حياة زوجها ، مشيرة الى انه تحدث تلفونيا معها ومع ابنته يوم وفاته وآخر كلمة قالها قبل أن يغلق الهاتف "سبيها على الله".

وقالت زوجة الشهيد لبرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور":" كان بيسيب كل حاجة لله، ولا يحمل هم أي شيء".

وتابعت:" كان روحه في أولاده، وفي الفترة الأخيرة كان يوصي ابنه عليهم"، لافتة الى انه لم يخبرها أنه في مأمورية أو أنه قد تلقى بلاغًا، وأنها علمت باستشهاده عن طريق أحد أصدقاء والدها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مطالب بالعفو عن «أمير القلوب»
» اتهامات برلمانية للأزهر بمدح قيادات «الإخوان»
» لهذا السبب.. إعداد قائمة بالمصريين في الخارج
» خبير لـ«الإفتاء»: مياه الصرف الصحي «غير صالحة»
» هل تخلت السعودية عن البشير؟
» صراع برلماني حول «خصخصة الشركات الحكومية»
» كلينتون: خطاب سخيف لـ"ترامب"
» «الأرصاد»: درجات الحرارة تصل إلى «-3» غدًا
» «حمدين صباحي».. اختفاء وعودة.. هذه هي الأسباب
» «بورصة السلع الحاضرة».. ماذا يستفيد المواطن من إنشائها؟
» مفاجأة.. باسم مرسي يعود للزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان