هل تخلت السعودية عن البشير؟

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السعودية

السفير السعودي

البشير

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي نبأ منسوبا لسفير المملكة العربية السعودية في مصر يقول فيه، إن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، يولي اهتماما كبيرا لتطلعات الشعب السوداني ويثني على صبره، على الفترات العصيبة التي يعيشها، وأن المملكة تراقب عن كثب ما يدور في السودان هذه الأيام جراء الأزمة الاقتصادية.

ويزعم النبأ المتداول أن السفير السعودي قال إن المملكة لا تعبأ بمن يتولى إدارة البلاد بل بكرامة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وكذلك استقرار السودان.

كما يدعي الخبر أن المملكة ترفض استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتحترم رغبات الشعب وتضمن حرية الرأي والتعبير، وهو ما نفاه مصدر مسؤول بالسفارة السعودية في الخرطوم.

بدوره قال سفير السعودية لدى مصر، ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، إنه لم يدلِ بأي تصريحات إعلامية بشأن الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان أو أي قضية مؤخرًا.

وأكد سفير المملكة لدى مصر، في تصريح صحفي اليوم، أن التصريح الذي زعمت الوكالة الفلسطينية المستقلة للأنباء "سوا" بأنه صرح به "مفبرك ولا صحة له جملة وتفصيلا"، ودعا إلى احترام المهنية الإعلامية وعدم اختلاق تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة.


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