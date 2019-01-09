«جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة اتحاد طنجة

09 يناير 2019 - 09:07 م

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة اتحاد طنجة المغربي يوم الأحد المقبل بذهاب دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية.

وضمت القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وبهاء مجدى وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر ومحمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة ويوسف أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد وحميد أحداد.

ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى فتحي ومحمود الونش للإصابة و أحمد مدبولي وأيمن حفني لأسباب فنية ومحمد حسن ومحمد عبد السلام ويوسف كماتشو لعدم القيد بالقائمة الأفريقية.