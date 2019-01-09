«جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة اتحاد طنجة

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المصريون

الزمالك

جروس

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة اتحاد طنجة المغربي يوم الأحد المقبل بذهاب دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية.

وضمت القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وبهاء مجدى وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر ومحمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة ويوسف أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد وحميد أحداد.

ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى فتحي ومحمود الونش للإصابة و أحمد مدبولي وأيمن حفني لأسباب فنية ومحمد حسن ومحمد عبد السلام ويوسف كماتشو لعدم القيد بالقائمة الأفريقية.


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