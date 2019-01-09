» لهذا السبب.. إعداد قائمة بالمصريين في الخارج

09 يناير 2019 - 09:05 م

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج، أن المصريين بالخارج ليسوا مجرد أرقام وإنما قيمة هامة جد.

وأضافت "مكرم"، خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل لجنة وزارية لحصر عدد المصريين بالخارج، حيث سيتم الإنتهاء منها في منتصف عام 2019.

وأوضحت "مكرم"، أنه لن يتم فرض ضرائب علي المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الغرض من إنشاء قاعدة البيانات هو التواصل مع المغتربين.

وأشارت إلي أنه سيتم الانتهاء من قانون الهجرة خلال عام 2019.

وأوضحت "مكرم"، أن القيادة المصرية تثمن علي دور المصريين بالخارج، حيث أن أزمة الثقة التي كانت موجودة بينهم وبين الدولة انعدمت، قائلة:"عشان كده إبتدينا نشوف أن تحويلات المغتربين بترتفع لأنهم وثقوا في دولتهم".

ومن ناحية أخري قالت "مكرم"، أن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إنشاء اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، هو بمثابة ضربة قاضية للمغرضين في الخارج .

وأشارت "مكرم"،إلي أن مرصد مواجهة التكفير يساعد مصر في نقل الأفكار الصحيحة، لافتة إلي أن بيت العائلة مهم جدا للمصريين في الخارج حتى يعلمهم تقاليد الدين الإسلامي السليم.

وأكدت وزيرة الهجرة، أنه لا أحد يستطيع أن يشكك في ولاء المصريين بالخارج، مشيرة إلي أنها حريصة علي التواصل الدائم معهم حتى يشعروا بالإنجازات التي تحدث في مصر أولا بأول، لافتة إلى أنها تمكنت من التواصل مع جميع المصريين في الخارج بما فيهم المهاجرين الغير شرعيين.

وأوضحت "مكرم" ، أنه من أهم مهامها كوزيرة للهجرة هو أن تنقل للمصريين بالخارج مدي إهتمام الدولة بهم، لافتة إلي أنها عكفت لفترة طويلة علي تصحيح صورة مصر بالخارج عبر الجيل الثاني و الثالث من المهاجرين.

وأوضحت "مكرم"، أن وزارة الهجرة تهدف أن يكون المغتربين بمثابة جنود لنا، من خلال الرد علي كافة الشائعات والأفكار المغلوطة التي يتم انتشارها بالخارج.