  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:12 م
بحث متقدم
البرلمان

صراع برلماني حول «خصخصة الشركات الحكومية»

هيلاري كلينتون

كلينتون: خطاب سخيف لـ"ترامب"

الأرصاد

«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل إلى «-3» غدًا

حمدين صباحي

«حمدين صباحي».. اختفاء وعودة.. هذه هي الأسباب

بورصة السلع الحاضرة

«بورصة السلع الحاضرة».. ماذا يستفيد المواطن من إنشائها؟

باسم مرسى

مفاجأة.. باسم مرسي يعود للزمالك

الحاجة إلهام مع محررة المصريون

4دبلومات بإشراف الشعراوي والمهنة«على باب الله»

العادلي

النيابة تحسم سبب وفاة شقيقة «العادلي»

البشير

فيديو.. «البشير» يعلن استعداده تسليم السلطة للجيش

تأجيل استئناف خِصم "فاطمة ناعوت" على حبسه

«الأعلى للإعلام» ينذر «فاطمة ناعوت» بغلق صفحتها

غدًا.. الحكم على المتهمين بـ"أحداث البدرشين الثانية"

قضايا وحوادث

محكة الجنايات
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

10 يناير الحكم علي المتهمين بـ" أحداث البدرشين الثانية"

#

غدًا.. الحكم على المتهمين بمقتل أطفال المريوطية

#

السبت.. الحكم على أمل فتحي بالتحريض على قلب نظام الحكم

#

النقض تؤيد أحكام المشدد للمتهمين بأحداث قسم الظاهر

الجنايات

حكم

احداث عنف

تصدر غدا الخميس محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الحكم بإعادة محاكمة متهم في لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014 والمعروفة إعلامياً بـ" أحداث البدرشين الثانية" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

  وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حبس مدير مطعم هتك عرض راقصة
» والد ألماني مُختفٍ بالقاهرة: أتمنى أن يكون محتجزًا
» حريق بفندق سياحي بأسوان
» بعد طلب الشرطة.. الجيش البريطاني يطوق مطار هيثرو
» إطلاق اسم محمد صلاح على جائزة الصحافة الرياضية
» سيدة تضع 5 توائم في قنا بعد عملية قيصرية
» رفض استئناف نقيب الصيادلة على قرار حبسه
» تأجيل محاكمة مدحت شلبي بتهمة الإساءة للخطيب
» بث مباشر.. مباراة قطر ولبنان
» حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد
» قرار حاسم من «الخطيب» بعد إصابة محمد محمود

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان