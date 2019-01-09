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حبس مدير مطعم هتك عرض راقصة

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هتك عرض

رقاصة

مدير مطعم

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها، الأربعاء، بحبس مدير مطعم بالحبس 3سنوات مع الشغل لقيامه بهتك عرض راقصة بشرم الشيخ بالقوة أمام المارة بالممشى السياحي.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 9سبتمبر 2018 عندما قام المتهم ويدعى أدهم مصطفى إبراهيم 39سنة ويعمل مديرًا لأحد المطاعم بالممشى السياحي بشرم الشيخ بهتك عرض «سامية. أ. ا. ر – 29 سنة» أثناء فرجتها على أحد محل الأحذية.

وأثناء سير الراقصة بصحبة زميلاتها «منال.ع.ا» بالممشى السياحي بشرم الشيخ وأثناء وقوفها أمام محل للأحذية المجاور للمطعم خرج المتهم وتفوح من فمه رائحة كريهة تشبه الخمرة وقام باحتضانها عنوة والإمساك بصدرها وملامسة جسدها، ما دفع زميلاتها لدفعه بالقوة، ولكنه لم يستجب وحاول تقبيلها بالقوة، ما أدى إلى الاستغاثة بالمارة الذين تجمعوا وتم القبض على المتهم وإبلاغ الشرطة التي تمكنت من القبض على التهم، وشهد شهود الواقعة عليه.

وتحرر محضر بالواقعة برقم 8175 جنح شرم الشيخ لسنة 2018 وتم حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتقيد برقم 231 كلي جنوب سيناء هتك عرض.

وبجلسة الأربعاء أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، وعضوية المستشارين مجدي خميس ومحمد وفيق وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز، سكرتير التحقيق، بالسجن المشدد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.


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