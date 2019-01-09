كأس آسيا.. قطر تهزم لبنان 0/2

09 يناير 2019 - 08:10 م

حقق منتخب قطر فوزًا هامًا على منتخب لبنان، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن افتتاح مباريات المنتخبين ببطولة كأس أمم آسيا التي تقام في الإمارات.

وتمكن بسام الراوي من قص شريط أهداف المباراة لصالح منتخب قطر بعد 65 دقيقة من ركلة حرة مباشرة رائعة، ومن ثم أضاف المعز علي الهدف الثاني بالدقيقة 79 وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وأوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس أمم أسيا، المنتخب القطري في المجموعة الخامسة من البطولة برفقة منتخبات؛ لبنان وكوريا الشمالية والمنتخب السعودي الذي قدم مستوى مميز للغاية خلال مباراته الأولى وفاز على كوريا برباعية نظيفة.

وفي نفس المجموعة؛ افتتح مشواره في كأس آسيا برباعية نظيفة في شباك كوريا الشمالية يوم أمس الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسجل رباعية منتخب السعودية في شباك كوريا الشمالية كلا من؛ هتان سلطان باهيري ومحمد آل فتيل وسالم الدوسري وفهد المولد نجم نادي اتحاد جدة.

وفي المجموعة الخامسة؛ سيلاقي منتخب السعودية نظيره لبنان في الجولة الثانية وستقام المباراة يوم السبت المقبل بينما قطر سيلتقي مع كوريا الشمالية يوم الأحد المقبل.

ويأتي ترتيب المجموعة الخامسة بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى كالتالي:

1- منتخب السعودية: 3 نقاط

2- منتخب قطر: 3 نقاط

3- منتخب لبنان: بدون نقاط

4- منتخب كوريا الشمالية: بدون نقاط