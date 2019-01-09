أمريكا تفقد 1.7 مليون برميل من مخزون النفط

09 يناير 2019 - 08:10 م

فقدت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 4 يناير الجاري.

وجاء في بيان صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، أن صافي مخزونات الخام الأمريكية، الأسبوع الماضي، استقرت عند 439.7 مليون برميل.

وعلى الرغم من تراجع مخزونات النفط، الأسبوع الماضي، إلا أنها (أي المخزونات) ترتفع بنسبة 8 بالمائة عن متوسط الخمس سنوات الماضية، لهذا الوقت من العام.

وبحسب البيان، تراجع إنتاج البنزين بمتوسط 9.4 ملايين برميل يوميا، الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع السابق له، فيما تراجع إنتاج الوقود المقطّر بمتوسط 5.6 ملايين برميل يوميا لنفس الفترة.

وبلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 7.8 ملايين برميل يوميا، الأسبوع الماضي، بزيادة 454 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق له.

وصعدت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس بنسبة 2.23 بالمائة أو 1.31 دولارا إلى 60.07 دولارا للبرميل.