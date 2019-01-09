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كلينتون: خطاب سخيف لـ"ترامب"

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هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

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أمريكا

هيلاري كلينتون

ترامب

وصفت هيلارى كلينتون، وزيرة خارجية أمريكا السابقة، خطاب الرئيس دونالد ترامب بالسخيف، والذى ألقاه مساء أمس ودافع فيه عن رغبته فى بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقالت فى تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، "إذا كنتم ترغبون فى مواجهة خطاب ترامب "السخيف"، ادعموا المنظمات التى تساعد الأطفال على الحدود.

وأضافت قائلة إن الأزمة الحدودية الوحيدة التى تواجهها الولايات المتحدة هى احتجاز الأطفال غير الإنسانى والذى تسبب حتى الآن فى وفاة طفلين.



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