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في بيان رسمي..

ريال مدريد يكشف حجم إصابة حارسه

الرياضة

كورتوا
كورتوا

أمير سعد

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ريال مدريد

المصريون

كورتوا

كشف نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن آخر تطورات حالة البلجيكي تيبو كورتوا حارس الفريق الذي يعاني مؤخرا من الإصابة التي لحقت به.

وقال النادي عبر بيانه الرسمي: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالدرجة الأولى في العضلة الحرقفية اليسرى، بانتظار التطور".

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة قوية ضد ليجانيس مساء اليوم الأربعاء والموافق 9/ 1/ 2019 وذلك في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة كأس ملك أسبانيا.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في كأس الملك على ملعب السانتياجو برنابيو وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة و12:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

فيما تلعب مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الأربعاء والموافق 16 يناير الجاري وكان فريق ريال مدريد قد تمكن من الصعود لهذا الدور بعد ميليا بنتيجة 10-1 بمجموع اللقائين.

وتأهل فريق ليجانيس من دور ال32 ببطولة كأس الملك بعد الفوز على رايو فاليكانو بنتيجة 3-2، ويدخل الريال تلك المباراة من أجل الفوز فقط بعد أن خسر في الدوري هذا الأسبوع من فريق ريال سوسيداد بثنائية نظيفة.

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