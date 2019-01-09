«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل إلى «-3» غدًا

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتنخفض درجات الحرارة في بعض المناطق لتصل إلى -3 في سانت كاترين.

وأضافت الهيئة أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



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