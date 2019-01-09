وزير الري يلتقي طلاب المدارس المتفوقين

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في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري للاستفادة من كافة الأفكار الإبداعية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الموارد المائية, وفى ظل وجود ما نعانيه من عجز مائي.

 جاء لقاء الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM حيث تم عرض أبرز الانجازات من اختراعات ومشروعات تخدم مجال الموارد المائية وتم عقد اللقاء بحضور رئيس المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة.
وبحضور 44 شابًا وفتاة من متميزي مدارس STEM والمهتمين بمجال الموارد المائية ممثلين لـ " مدرسة على مستوى الجمهورية"تم عرض مشروعاتهم وتجاربهم التي تساهم في مواجهة ما نعانيه من مشاكل إدارة وترشيد المياه.

 وخلال اللقاء أكد وزير الري على أن هؤلاء الطلاب ثروة قومية لابد من رعايتها وتبنيها, حيث قام سيادته بمناقشتهم أثناء عرض مشروعاتهم وتجاربهم التي تختص بإدارة المياه الرشيدة, وتحويل مصادر غير تقليدية لمصادر للزراعة, واستقطاب بخار المياه من الهواء, واستخدام وتطوير أساليب الزراعة الذكية عن طريق حساسات قياس رطوبة التربة, ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والعمل على الزراعة بالمياه المالحة وتحلية مياه البحر للاستفادة منها في الزراعة والشرب.



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