غدًا.. الحكم على بديع وآخرين بـ"أحداث مسجد الاستقامة"

09 يناير 2019 - 07:35 م

تصدر غدًا، الخميس، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بإعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين بالجماعة و5 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار ود. خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قد قبلت الطعن المقدم من بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى والحسينى عنتر.

وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان وبإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم من جديد وقررت الاستئناف تحديد ه1ذة الدائرة لنظرها .

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.



