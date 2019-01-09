ضبط المتهمين بقتل عجوز وإصابة نجلها المعاق

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الامن العام

أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح قطاع الأمن العام في تحديد هوية المتهمين بقتل ربة منزل وإصابة نجلها في محافظة قنا، وضبط المتهمين.

وكشف فريق عمل مشكل من قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، عن ملابسات واقعة مقتل مُسنة والتعدى على نجلها بقنا، وسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، إنه في إطار تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمقتل «خيرية. ع. ب»، 65 سنة، ربة منزل مُقيمة بناحية دندرة بدائرة المركز، إثر إصابتها بكسور وجروح متفرقة وسرقة بعض مشغولاتها الذهبية، حال تواجدها بمسكنها وبرفقتها نجلها «يوسف»، 25 سنة، من ذوى الإعاقة الذهنية، فقد أسفرت جهود فريق البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكبي الواقعة.

وقالت الحقيقات إن المتهمين هم كل من «هاشم. ع. ف»، 35 سنة، مسجل شقى خطر وسبق اتهامه في 5 قضايا «قتل عمد، سلاح، سرقة»، و«حاتم. م. إ»، 22 سنة، سبق اتهامه في قضية «سرقة دراجة نارية»، و«محمود. ح. م»، 26 سنة، مزارع، جميعهم مُقيمون بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا وأقروا بتسللهم لمسكن المجني عليها وتعدوا على نجلها فأصابوه بجروح متفرقة ولدى محاولتها منعهم من سرقتها تعدوا عليها بسيخ حديد وسكين فأودوا بحياتها واستولوا على مشغولاتها الذهبية، حيث تم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول بالتخلص من المسروقات بإلقائها بمجرى مائى مجاور لمسكنه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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