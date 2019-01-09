09 يناير 2019 - 07:29 م

قررت محكمة جنح منيا القمح بالشرقية، الأربعاء، إخلاء سبيل ربة منزل متهمة بقتل طفلها دون قصد على ذمة التحقيقات، فيما استأنفت نيابة منيا القمح على القرار.

كان اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة منيا القمح من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول «أ. م. ا» 7 سنوات ومقيم قرية بندف بدائرة المركز جثة هامدة متأثرا بإصابته بنزيف بالأذن وكدمات بالرأس.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام والدة الطفل وتدعى «و. س. ع» 33 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية بضرب نجلها بغرض تأديبه لشقاوته الزائدة وضربه لشقيقته الصغري ومرورها بأزمة نفسية سيئة اصطدمت رأسه بالحائط دون قصد وسقط على الأرض وتوفي متأثرا بإصابته وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.