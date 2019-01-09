  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:51 م
بحث متقدم
حمدين صباحي

«حمدين صباحي».. اختفاء وعودة.. هذه هي الأسباب

بورصة السلع الحاضرة

«بورصة السلع الحاضرة».. ماذا يستفيد المواطن من إنشائها؟

باسم مرسى

مفاجأة.. باسم مرسي يعود للزمالك

الحاجة إلهام مع محررة المصريون

4دبلومات بإشراف الشعراوي والمهنة«على باب الله»

العادلي

النيابة تحسم سبب وفاة شقيقة «العادلي»

البشير

فيديو.. «البشير» يعلن استعداده تسليم السلطة للجيش

تأجيل استئناف خِصم "فاطمة ناعوت" على حبسه

«الأعلى للإعلام» ينذر «فاطمة ناعوت» بغلق صفحتها

أبومازن

المجلس التشريعي بغزة يسحب الثقة من «أبومازن»

المجلس القومي لحقوق الإنسان

دعوى لحل المجلس القومي لحقوق الإنسان

صورة الخبر

افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية يثير القلق

إخلاء سبيل ربة منزل متهمة بقتل طفلها

قضايا وحوادث

اخلاء سبيل 5 معتقلات ببنى سويف بعد التهديد باقتحام مديرية الامن
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

ضبط المتهمين بقتل عجوز وإصابة نجلها المعاق

#

إخلاء سبيل سيدة متهمة بالنصب على المواطنين

#

سيدة تتهم زوجها بتعذيب نجلها وحرق جسده

#

ضبط ربة منزل لاتهامها بقتل طفلها الرضيع

قتل

إخلاء سبيل

ربة منزل

البحث الجنائى

قررت محكمة جنح منيا القمح بالشرقية، الأربعاء، إخلاء سبيل ربة منزل متهمة بقتل طفلها دون قصد على ذمة التحقيقات، فيما استأنفت نيابة منيا القمح على القرار.

كان اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة منيا القمح من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول «أ. م. ا» 7 سنوات ومقيم قرية بندف بدائرة المركز جثة هامدة متأثرا بإصابته بنزيف بالأذن وكدمات بالرأس.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام والدة الطفل وتدعى «و. س. ع» 33 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية بضرب نجلها بغرض تأديبه لشقاوته الزائدة وضربه لشقيقته الصغري ومرورها بأزمة نفسية سيئة اصطدمت رأسه بالحائط دون قصد وسقط على الأرض وتوفي متأثرا بإصابته وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق بفندق سياحي بأسوان
» بعد طلب الشرطة.. الجيش البريطاني يطوق مطار هيثرو
» إطلاق اسم محمد صلاح على جائزة الصحافة الرياضية
» سيدة تضع 5 توائم في قنا بعد عملية قيصرية
» رفض استئناف نقيب الصيادلة على قرار حبسه
» تأجيل محاكمة مدحت شلبي بتهمة الإساءة للخطيب
» بث مباشر.. مباراة قطر ولبنان
» حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد
» قرار حاسم من «الخطيب» بعد إصابة محمد محمود
» «الأعلى للإعلام» يلزم قناة شهيرة بالاعتذار لـ«الهلالي»
» «الفضائية المصرية» تعلق على عودة بث «بي إن سبورت»

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان