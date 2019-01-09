«قاعود» يقود إنبي للفوز على طلائع الجيش

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انبى

طلائع الجيش

فاز إنبى على طلائع الجيش، بهدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الأسبوع الـ19 لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت بداية المباراة هجومية من إنبي وتصدى محمد بسام حارس الطلائع لتسديدة عماد فتحي، وثم حاول الفريق العسكري استكشاف الطريق لمرمى إنبى، وفي الدقيقة 32 ينجح محمود قاعود فى إحراز هدف التقدم للفريق البترولي من ضربة رأس قوية.

وتعرض صلاح سليمان مدافع إنبى للإصابة بالدقيقة 29 ليغادر الملعب ويقرر على ماهر المدير الفنى الدفع بإبراهيم يحيى بدلا منه.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات من جانب طلائع الجيش لتعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف دون رد.

وشهد الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للطلائع بتالا نداي بدلا من أحمد سمير لتنشيط الهجوم، فيمنا سعى الفريق البترولي لتعزيز تقدمه في حين كثف الطلائع هجومه في الوقت المتبقي لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز انبي بهدف دون رد..

بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الـ 13، فيما توقف رصيد الطلائع عند 24 نقطة يحتل المركز السابع بالترتيب العام للدورى المصرى.


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