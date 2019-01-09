ضبط 915 طربة حشيش في ميناء نويبع

09 يناير 2019 - 06:57 م

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في إحباط محاولة جلب 915 طربة لمخدر الحشيش عبر ميناء نويبع البحرى.

وكثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها لضبط باقى عناصر تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتهريب المواد المخدرة، والسابق ضبط أحد عناصره ويدعى على . ى . ى – مواليد 1959- سائق شاحنة - يحمل جنسية إحدى الدول العربية، حال قيامه بتهريب كمية من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد عبر ميناء نوبيع البحرى مخبأة داخل مخازن سرية بالشاحنة قيادته، والقادمة من إحدى الدول العربية، ومشمولها المستندى المشروع (شحنة مواد غذائية)، وعثر بداخل الشاحنة على عدد 269 طربة لمخدر الحشيش وزنت 53,800 كيلو جرام.

أسفرت التحريات عن تحديد باقى عناصر التشكيل من المصريين، وجار تكثيف الجهود لضبطهم، حيث توصلت التحريات إلى قيام أفراد التشكيل بإخفاء كمية أخرى من الحشيش فى مكان سرى آخر بجسم الشاحنة يصعب الوصول إليها إلا بالاستعانة بأحد الفنيين، لوجود تنك إضافى مخبأ بجسم الشاحنة من الأسفل .

عقب تقنين الإجراءات وبالعرض على النيابة المختصة التى انتقلت لتفتيش الشاحنة والمتحفظ عليها بقسم شرطة السلام فى حضور سائقها المحبوس حاليًا على ذمة القضية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ، عٌثر داخل مخزن سرى فى تنك السولار أسفل جسم الشاحنة على 646 طربة لمخدر الحشيش وزنت 129,200 كيلو جرام وبذلك يكون إجمالى ما أسفرت عنه عمليتى التفتيش للشاحنة عن ضبط عدد 915 طربة لمخدر الحشيش وزنت 183 كيلو جراماً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار استهداف وضبط المتهمين الهاربين.