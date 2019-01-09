» رفض استئناف نقيب الصيادلة على قرار حبسه

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رفض قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة الاستئناف المقدم من نقيب الصيادلة على قرار قاضى المعارضات باستمرار حبسه، فى اتهامه بالاعتداء على صيدلى، وأيدت قرار الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان قاضى المعارضات بمحكمة عابدين قد أمر بتجديد حبس نقيب الصيادلة، 15 يوما على ذمة التحقيق معه فى إتهامه بالاعتداء على صيدلى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أمرت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار أيمن بدوي، المحامي العام للنيابات، بحبس، نقيب الصيادلة، فى وقت سابق ،4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء علي صيدلي وضربه، علي خلفية النزاع على مجلس النقابة في شهر أكتوبر الماضي.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، قبل وقت سابق بقبول الدعاوى المقامة من يحيى ذكي عبد اللطيف، والتى طالب فيهم بوقف تنفيذ قرار باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة بتاريخ أول ديسمبر 2018، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوى الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد بتاريخ 18 ديسمبر 2018.

وقضت المحكمة بوقف العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة الموقوف يوم 14 مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من العمومية الثانية، والتي كان أهم قراراتها وقف المدعو محيي عبيد عن عمله نقيبا للصيادلة.


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