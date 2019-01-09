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سيدة تضع 5 توائم في قنا بعد عملية قيصرية

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سيدة تضع 5 توائم في قنا
سيدة تضع 5 توائم في قنا

متابعات - خالد الشرقاوي

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قنا

توأم

عملية قيصرية

وضعت سيدة 5 توائم داخل مستشفى قنا الجامعي، اليوم الأربعاء، بينهم طفلان تم وضعهما في حضانة المستشفى لحين استقرار حالتهما.

وقال الدكتور أسامة حسين عبداللاه، مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، إنه تم إجراء عملية قيصرية للأم داخل المستشفى بعد أن تم حجزها بقسم النساء والتوليد ووضعت 5 توائم، منهم 4 ذكور وأنثى، وتم إيداع طفلين في الحضانة لعدم استقرار حالتهما.

وأشار إلى أن فريقا من أطباء النساء والتوليد ضم كلا من أسامة تمام، وأحمد سيد طه، ومحمود عبده، إضافة إلى فريق أطباء الأطفال، وتضمن عبدالرحمن عبدالهادي وجهاد محمد، وطبيبي التخدير، محمد جابر وأسماء صبري، تدخلوا لعمل إفاقة جنينية للتوائم.


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