» إطلاق اسم محمد صلاح على جائزة الصحافة الرياضية

09 يناير 2019 - 06:25 م

أعلن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إطلاق اسم نجم منتخب مصر محمد صلاح، على جائزة التفوق الصحفي في فرع الصحافة الرياضية التي تنظمها النقابة.

وقال نقيب الصحفيين، في تصريحات صحفية، إن "إطلاق اسم النجم على الجائزة يأتي تقديرا لنجم مصر، وهذا أقل ما يمكن أن تقدمه النقابة له الذي رفع اسم مصر في المحافل الدولية والأفريقية، خاصة بعد حصده العديد من الجوائز الفردية منذ العام الماضي، وآخرها حصده لقب أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي".