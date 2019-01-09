النيابة تحسم سبب وفاة شقيقة «العادلي»

09 يناير 2019 - 06:22 م

صرحت نيابة حلوان بدفن شقيقة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، عقب العثور على جثتها داخل فيلتها الخاصة بمنطقة وادي حوف.

وتبين من تحقيقات النيابة أن شقيقة حبيب العادلي مسنة وعمرها تجاوز العقد الثامن، ووفاتها طبيعية نتيجة تقدمها في السن ولا توجد شبهة جنائية.

كشفت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم أحمد إبراهيم غموض واقعة العثور على جثة سيدة مسنة داخل فيلا خاصة بمنطقة وادي حوف بدائرة القسم.

وتبين من التحريات أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية حدثت لها، كما تبين عدم وجود كسر في مداخل ومخارج ال?يلا، مع عدم وجود سرقات لمحتويات المكان.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة عثروا على جثة سيدة مسنة متوفية داخل ال?يلا الخاصة بها بمنطقة وادي حوف بحلوان.

والبداية بتلقي العقيد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من عامل سوبر ماركت، مفاده تغيب جارته المسنة والمقيمة بمفردها لأكثر من يوم على غير المعتاد.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبكسر باب ال?يلا عثر على جثة "منى محمد عبد الغني"، 69 سنة، ومقيمة بوادي حوف، شقيقة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.