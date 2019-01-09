» تأجيل محاكمة مدحت شلبي بتهمة الإساءة للخطيب

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أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي، بتهمة الإساءة لمحمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، فى إحدى حلقات برنامجه على فضائية "بيراميدز" إلى جلسة 30 يناير الجاري، للإطلاع.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد تقدم ببلاغ اتهم فيه "شلبي" بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية والتلفظ بعبارات تمثل جرائم السب والقذف في حقه، وتسئ لشخص رئيس النادي الأهلي في حلقة 25 سبتمبر الماضي ببرنامجه "مساء بيراميدز".


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