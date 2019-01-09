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2 فبراير.. الحكم بإعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية أكتوبر الإرهابية"

قضايا وحوادث

محكمة النقض
ارشيفية

شيماء السيد

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الإرهاب

الجنايات

النقض

حجزت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية أكتوبر الإرهابية " لجلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبدالظاهر وسكرتارية أيمن القاضي، وأحمد رضا.

كانت قد قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقاً، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة .. والتي أصدرت قرارها المتقدم.


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