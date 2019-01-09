بقيادة «كوبر».. أوزبكستان تهزم عمان بكأس آسيا

09 يناير 2019 - 05:42 م

نجح المنتخب الأوزبكستانى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، فوزًا مثيرًا على حساب عمان، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب "نادى الشارقة"، ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليًا فى الإمارات.

تقدم عادل أحمدوف لمنتخب أوزبكستان فى الدقيقة 34، ثم أدرك محسن صالح التعادل لعمان فى الدقيقة 72، قبل أن يسجل إلدور شومورودوف هدف الفوز قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

بهذه النتيجة، يحصد منتخب أوزبكستان أول 3 نقاط فى مشواره بكأس آسيا 2019، ليتقاسم صدارة المجموعة السادسة مع نظيره اليابانى الذى فاز اليوم أيضًا على تركمنستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.