» حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع حارس مرمى جديد

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عبد الحفيظ

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حاجة القلعة الحمراء للتعاقد مع حراس جدد، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف «عبد الحفيظ»: نمتلك 3 حراس على اعلي مستوى ونثق بشدة في قدرات الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوى وعلي لطفي.

وأوضح أن الثلاثي على مستوى عال من الكفاءة الفنية والبدنية وليس في احتياجتنا في الوقت الحالى التعاقد مع حارس جديد.

يذكر أن الأهلي يتواجد في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي.


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