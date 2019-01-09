دعوى لحل المجلس القومي لحقوق الإنسان

09 يناير 2019 - 04:53 م

أقام حسين حسن المحامي، المحامي بالنقض، والمدير التنفيذي للجمعية القانونية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية تقدم بها إلى نائب رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ومحمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإلزامهم بإصدار قرار إداري بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان بدعوى "مخالفة الدستور ومواد تأسيسه وانتهاء مدته القانونية".

وقال "حسن"، في دعوته التي تلقت "المصريون" نسخة منها، إن تشكيل المجلس الحالي مخالف للدستور والقانون، ومخالفة تشكيل المجلس الحالي للمعاهدات والاتفاقات الدولية خاصة إعلان مبادئ باريس والذي تم تشكيل المجلس علي أساسه الدولي، واستمرار المجلس الحالي لأكثر من 6 سنوات وهي مدة مخالفة للقانون والدستور.

وأشار إلى "أن المجلس لا يقوم بالواجبات المفروضة عليه قانونيًا ودوليًا، وعدم تجانس هذا المجلس وأنه هجين غير متجانس ومختلط من نظام مبارك، ونظام الإخوان وحتى النظام الحالي".

وأكد أن "كبر سن رئيس المجلس ومرض وسفر بعض الأعضاء مما يخل بتشكيل المجلس وعدم قيام الأعضاء بواجباتهم، وكذلك عدم الإفصاح عن عدد أعضاء المجلس والمفترض أن يكون 25 عضو بالإضافة إلي الرئيس وخلو وفراغ العديد من الأعضاء".

وطالب المحامي بالنقض، قبول الدعوى شكلًا، ووقف تنفيذ القرار السلبي من المدعى عليهم بعدم حل المجلس القومي لحقوق الإنسان بوصفه كيان منعدم من الأصل لمخالفته القانون والدستور والدعوي لتشكيل مجلس جديد، بالإضافة إلى الدعوة مجددا لتشكيل مجلس قومي لحقوق الإنسان جديد".



